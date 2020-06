Wandelstadt-Kompass 2027 an OB Zieger übergeben

Im September 2019 hat die Stadtverwaltung Esslingen mit dem „Stadtkompass ES 2027“ ihre Vision der Zukunft Esslingens vorgestellt. Davon ausgehend haben wir, engagierte Esslinger*innen aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen, die Stadt skizziert, in der wir im Jahr 2027 leben wollen. Unsere konkreten Ideen haben wir im „Wandelstadt-Kompass 2027“ in acht Themenbereichen zusammengefasst.

Auch wenn das Klimafest am 30. Mai dieses Jahres nicht stattfinden kann, ist und bleibt das Thema Klimaschutz das herausragende Zukunftsthema unserer Zeit. Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten und die globale Erwärmung auf unter 1,5° C zu begrenzen, ist es unsere Aufgabe in Esslingen, bis 2027 klimaneutral zu sein.

Die auf 20 Seiten kompakt zusammengefassten Anregungen erhält OB Dr. Zieger heute am Freitag, 29. Mai vor dem alten Rathaus, parallel geht das Dokument an alle 40 Stadträt*innen.

Wir sind überzeugt, dass wir für die Bewältigung der ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Krise, in der wir uns befinden, alle Bürger*innen Esslingens und alle Institutionen dieser Stadt brauchen. Wir, das Klimagerechtigkeitsbündnis, möchten ein neues ko-kreatives Miteinander initiieren. Wir möchten die Zukunft unserer Stadt im Dialog und größtmöglichen Konsens mit allen Beteiligten gemeinsam gestalten. Dafür laden wir für Montag, den 15 Juni zu einem virtuellen Dialogabend ein. Weitere Informationen auf www.klima-es.de