WalkForPeace

Foto: FUSS Esslingen

Bei jeder Autofahrt fährt Russlands Präsident Wladimir Putin virtuell mit. Denn knapp 40 Prozent des Benzins im Tank stammen hierzulande aus russischem Öl. Und daran verdient der Kriegsherr im Kreml besonders kräftig: Rund 500 Millionen Dollar nimmt Russland am Tag mit Erdöl ein, mit Gas nur etwa 6 Millionen. Jeder Weg, den wir zu Fuß zurücklegen, spart fossile Energie und lässt Scheichs und Diktatoren leer ausgehen. Ganz nebenbei nützt er auch dem eigenen Geldbeutel, der Gesundheit und dem Klima.

Setzen Sie ein Zeichen gegen den Krieg: Lassen Sie das Auto stehen und gehen Sie so oft wie möglich zu Fuß! Mit unserem Aktionsbutton können Sie Ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zum Ausdruck bringen. Sie erhalten ihn kostenlos beim Esslinger Frühling am 3. April an unserem Infostand vor der Stadtkirche.

Gleich vormerken: zweiter Wandelstadt-Netzwerkabend online am 8. April von 20:00 bis 21:30 Uhr zum Thema: „Mobilität für alle – menschen-, stadt- und klimafreundlich“. Fachleute und lokale Akteur:innen geben Antworten, nennen Fakten und stellen Lösungen vor – von Zufußgehen und Radfahren über Busverkehr und Carsharing bis Barrierefreiheit und Verkehrsberuhigung. Anmeldung: info@wandelstadt-esslingen.de