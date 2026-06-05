Foto: S. Knöß

Liebe ImkerkollegInnen und Bienenfreunde,

die nächste Monatsversammlung findet am Freitag, 12. Juni 2026 ab 18 Uhr statt.

Wir treffen uns zur Waldbegehung mit anschließendem Grillabend am Parkplatz zum Grillplatz Gschlägwiese (kurz vor Baltmannsweiler).

Gemeinsam werden wir uns einen Überblick zur Wahrscheinlichkeit einer Waldtracht verschaffen. Unterstützung bekommen wir von unseren erfahrenen Waldbeobachtern.

Im Anschluss werden wir von Familie Halm vom Grill verwöhnt und bei guten Gesprächen können Erfahrungen ausgetauscht werden.

Getränke und Grillwürste werden besorgt, Spenden für das Salatbuffet sind willkommen.

Bei schlechtem Wetter treffen wir uns im Vereinsheim Bienengarten (Oberesslingen).

Dies wird kurzfristig per Mail und über unsere Homepage (www.imker-esslingen.de) bekannt gegeben.

Wir freuen uns über viele Teilnehmer!

Save the Date:

Tag der offenen Türe des BV Esslingen am Sonntag, 19. Juli 2026 im Bienengarten Oberesslingen.