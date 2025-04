Wahltag ist Zahltag

Foto: Mirjam Schneider

Bei politischen Wahlen hat dieser Spruch oft einen kämpferischen Beigeschmack. Bei der Hauptversammlung des Liederkranz Eintracht Serach-Hohenkreuz stimmten sowohl die Zahlen als auch die Wahlen.

Vorstandssprecher Manfred Dannecker bedankte sich bei den zahlreich erschienenen Mitgliedern im Gymnastiksaal des TSV Wäldenbronn. Und er konnte ihnen einen erfreulichen Rückblick nicht nur auf das zurückliegende Jahr bieten, sondern auf die gesamte Zeitspanne seit dem 150. Geburtstag des Vereins, die mit dem großen Kanon-Wettbewerb begann und mit der Gründung des ersten deutschen Kanonchores im April letzten Jahres ihren bisherigen Höhepunkt fand. Wie sehr diese Idee Sängerinnen und Sänger fasziniert, zeigte sich gerade einen Tag zuvor bei der zurückliegenden Kanonchor-Probe, bei der der Liederkranz seine weiblichen Gäste mit frühlingsbunten Tulpen überraschte.

Die weiteren Regularien gingen schnell über die Bühne. Nach der einstimmigen Entlastung des gesamten Vorstands, beantragt von Jörg Häussler, gestalteten sich auch die Neuwahlen sehr harmonisch. Die Vorstände Klaus Bommer und Manfred Dannecker, Kassier Matthias und der stellvertretende Festordner Kurt Reicherzer waren bereit, ihren Aufgabenbereich für weitere zwei Jahre zu verantworten und zu lenken. Ihre Wahl war einstimmig.

Mit einigen Höhepunkten fürs aktuelle Jahr konnte Klaus Bommer (2. Vorstand) schließlich aufwarten: Brunnenwandertag am 1. Mai, 3. Kelterhock mit der Concordia am 25. Mai und das große Adventssingen im Konzerthaus DAS NEUE BLARER als Mitglied der Chorgemeinschaft Sabine und Wolfgang Layer, veranstaltet zugunsten der EZ-Weihnachts-Spenden-Aktion am 14. Dezember 2025 um 16 Uhr.