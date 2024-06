Wahlergebnisse zum Nachdenken

Foto: Hubert Bauer

Herzlichen Dank an alle unsere Wähler*innen! Als Personenwahlbündnis FÜR (Fortschrittlich-Überparteilich-Rege) ESSLINGEN sind wir mit dem eigenen Abschneiden im Wesentlichen zufrieden. Bei 4 neuen Bewerberlisten erlebten wir einen leichten Stimmenrückgang zu 2019. Unsere 2 Gemeinderätinnen konnten jedoch ihr persönliches Ergebnis halten. Eine Anerkennung für die Arbeit der letzten 5 Jahre!

Wir haben uns vor über 20 Jahren „FÜR Esslingen“ genannt, weil wir damit auch einen Anspruch an uns selber stellen wollten: wir wollen die Kommunalpolitik Esslingen positiv gestalten und nicht nur Protest und Widerstand ausdrücken. In diesem Sinn haben wir wieder vor allem positive Ziele auf unsere Plakate geschrieben. Eine Ausnahme bildete unser Plakat mit der Forderung “Kein Fußbreit den Faschisten! Verbot der AfD”. Wer die demokratischen Rechte nutzen will, muss sich wehren gegen alle, die diese Rechte abzuschaffen drohen.

Nicht nur deswegen sind wir entsetzt und traurig, dass mehr als 4000 Esslinger diese Gefahr geringschätzen. Mit deren Stimmen erhält die AfD in Zukunft noch mehr öffentliche Gelder. Für den Gemeinderat brachte die AfD nur eine Rumpfliste mit 13 Kandidat*innen zustande, darunter nur 2 Frauen. Auf ihrer homepage veröffentlichten sie eine Anleitung, ihren gerade mal 13 Kandidat*innen jeweils 3 Stimmen zu geben. Dem folgten ca. 2500 Esslinger*innen.Der AfD-Internetauftritt verrät, dass wir es in Esslingen mit besonders raffiniert auftretenden AfD-Parteigenoss*innen zu tun haben. Sie greifen berechtigte Kritiken der Esslinger Bevölkerung auf, so dass der Eindruck entsteht, sie würden diese Mängel beseitigen helfen. Tatsächlich richten sie sich jedoch in erster Linie gegen die Ärmsten dieser Gesellschaft und gegen eine Umverteilung des Reichtums. Wir werden uns weiter prinzipiell antifaschistisch ausrichten und jede Zusammenarbeit mit diesen Leuten verweigern.