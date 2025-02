Foto: Cordula Knöfel

Was kann man am kommenden Sonntag noch tun außer wählen und beten? Tanzen und malen!

Cordula Knöfel, Tanz- und Ausdruckspädagogin CC Transformational Arts , Grund- und Hauptschullehrerin, bietet am 23. Februar 2025 von 11 bis 14 Uhr einen kleinen Tanz- und Malworkshop im Kloster für die Stadt an. Da darf auf verschiedenste Weise zum Ausdruck kommen, was in dir ist. Kreativ. Befreiend. Inspirierend. Mit Bewegung und Farbe und Ermutigungen durch Cordula. Der Mini-Workshop findet im Festsaal des Neuen Blarer, Eingang Blarerplatz, statt.

Anmeldung über www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster oder über die Homepage der Referentin www.tanzreise-esslingen.de.