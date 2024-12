Vorweihnachtsglühen in Pliensauvorstadt

Foto: Pliensauvorstadt live e.V.

Seit Anfang Dezember steht unser Stadtteil-Weihnachtsbaum am Roten Platz in Pliensauvorstadt und verbreitet weihnachtliche Atmosphäre. Mittlerweile wurden die vielen Zweige von Kindern des Stadtteils mit selbst gebastelter Weihnachtsdeko geschmückt, und er sieht jetzt wunderbar weihnachtlich aus. Zum Ausklang der Adventszeit möchten wir von Pliensauvorstadt live e.V. Euch alle ganz herzlich am kommenden Montag, den 23.12.24 zum traditionellen Vorweihnachtsglühen am Roten Platz einladen. Ab 17 Uhr versammeln wir uns am großen Weihnachtsbaum (Kreuzung Weilstr./Breitenstr.), um gemeinsam in festlicher Atmosphäre die Vorweihnachtszeit zu genießen – Gelegenheit, in der immer hektischer werdenden Zeit etwas zu entschleunigen, für einen Moment innezuhalten oder sich einfach mit Freunden und Nachbarn auszutauschen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Traditionell gibt es leckere Grillwürste wie Rote und Thüringer mit Zwiebeln, die mit hausgemachten Brötchen serviert werden. Natürlich darf der Glühwein, Glühpunsch und unsere Spezialität, der Glühgin nicht fehlen. Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein und darauf, den Vorweihnachtsabend gemeinsam zu genießen.

Tipp: Am 21.12.24. findet ab 17.30 unser vierter Adventsimpuls statt. Pfarrerin Cornelia Krause von der Südkirche lädt zu einer kurzen Andacht am Roten Platz (Kreuzung Weilstr./Breitenstr.) ein. Wir wünschen ein schönes Weihnachtsfest im Kreise ihrer Familien.