VORTRAGSREIHE der Sozialstation Esslingen

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Unter dem Überbegriff „Alternde Gesellschaft“ wird die Sozialstation Esslingen dieses Jahr im Café LORE in der Blumenstraße, eine Reihe an Vorträgen anbieten.

Die Vorträge richten sich an Menschen, die sich frühzeitig informieren und sich mit den Themen Pflege, Vorsorge und Unterstützung im Alltag auseinandersetzen möchten.

Alle Vorträge finden montags statt. Ab18:00 Uhr wird zum Ankommen eingeladen. Es gibt eine kleine Speisekarte. Der Vortrag beginnt jeweils um 19:00 Uhr.

Den Start macht Susanne Schwarz, Leitung des Kompetenzzentrums für Beratung, Pflege und Soziales der Sozialstation Esslingen am Montag, 20. April, von 18 bis 20 Uhr zum Thema „Gut informiert! Pflege zu Hause organisieren und die Pflegeversicherung verstehen“.

Der Eintritt ist frei, es wird gebeten unter info@lore-esslingen.de zu reservieren, da die Sitzplätze begrenzt sind.

Am 11. Mai folgt der Vortrag „Gut unterwegs! Älter werden in Esslingen -Mobilität erhalten und fördern“, ein Projektvortrag „NextGenRollator –Partizipation trifft Innovation“ mit Prof. Dr. Astrid Elsbernd, Hochschule Esslingen. Am 3. August referiert Rechtsanwalt und Notar Frank Schwarz „Gut vorgesorgt! Vorsorglich planen, rechtzeitig entscheiden und rechtlich sicher handeln“, bevor die Reihe am 12. Oktober endet mit dem Vortrag „Gut unterstützt! Mit technischen Hilfen im Wohnumfeld sicher selbstständig älter werden“ von Jeremias Müller, Geschäftsführer von HuPS24 gGmbH.