Vortrag zum Bahnverkehr in der Region am 29.4.

Foto: Quelle:bwegt_PRINT

am Montag den 29.4. von 18 bis 19 Uhr berichtet Matthias Lieb über die aktuellen Entwicklungen im Bahnverkehr in Baden-Württemberg und der Region Stuttgart.

Uns erwarten aktuellste Infos zu Entwicklungen im Personenverkehr auf der Schiene hier in unserer Region.

Stuttgart 21 wird deutlich später “fertig” als geplant und der Nachweis über Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit stehen damit noch in weiter Ferne.

Für gute Mobilität und Klimaschutz will das Verkehrsministerium BW bis 2030 eine Verdoppelung des Angebots und der Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr umsetzen. Es sind verschiedenste Maßnahmen geplant und einige bereits in der Umsetzung.

Matthias Lieb ist Qualitätsanwalt für die Fahrgäste bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) und war bis 2023 langjähriger VCD-Landesvorsitzender.

Die Stelle des Qualitätsanwalts wurde im Rahmen einer Qualitätsoffensive des Landes für den Nahverkehr eingerichtet. Matthias Lieb identifiziert systematische Probleme im Bahnverkehr in Baden-Württemberg, erarbeitet zusammen mit den Unternehmen Lösungen und kümmert sich um die Umsetzung.

Herzliche Einladung zu seinem Vortrag, im Saal des Forums für Bürgerengagement, Schelztorstraße. 38, 73728 Esslingen am Neckar. Der Eintritt ist frei.

Ab 19 Uhr schließt sich dann die Jahreshauptversammlung des VCD Kreisverbands Esslingen e.V. an.