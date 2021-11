Vortrag Wie kann transformative Politik aussehen?

Was hat Care mit Klima zu tun? In ihrem neuen Buch denkt Gabriele Winker zusammen, was zusammengehört. Ihr Zukunftsbild umfasst verkürzte Arbeitszeiten, bessere Strukturen zur Unterstützung, mehr Beteiligung und eine Stärkung der Gemeinschaft. Die KlimalisteBW Esslingen, die Parents For Future und das Klimagerechtigkeitsbündnis haben Gabriele Winker nun zu einem Online-Vortrag eingeladen: am 23.11. um 19 Uhr. Nach Winker besteht in der kapitalistischen Produktionsweise keine Möglichkeit eines grundlegend sorgsamen Umgangs mit sozialen Beziehungen und natürlichen Kreislaufprozessen. Zwar versuchen Unternehmen, Kapitalverbände und Staat gegenwärtig, die parallel verlaufenden Krisen im Rahmen dessen, was ihnen möglich ist, zu bearbeiten. Denn diese bedrohen auf Dauer sowohl den Fortgang der Kapitalverwertung als auch die Zustimmung der Bevölkerung zum politischen System. So werden Familien- und Gesundheitspolitik wie auch Klimapolitik zu Teilen eines Modernisierungsprojekts, das zugleich Wachstum und Rentabilität voranbringen soll. Diese Form der kapitalistischen Krisenbearbeitung reproduziert aber immer wieder die Faktoren, die die Krisen ursächlich erst hervorgebracht haben. Winkers nun angebotene Transformationsstrategie steht daher ganz im Zeichen des von Klimaaktivisti wie den Fridays for Future (FFF) geforderten System Change. Im Zentrum der Transformation muss nach Winker der Aufbau einer solidarischen Care-Ökonomie stehen. Für diese transformative Politik sieht Winker vier zentrale Anliegen, die sie allen Zuhörer*innen in ihrem Vortrag vorstellen und begründen und in einer anschließenden Diskussion mit Fragen aus dem Publikum gern vertiefen wird. Den Link fürs Zoom-Meeting gibts hier: https://parentsforfuture.de/de/Esslingen und https://klimagerechtigkeit-esslingen.de/. Gerne anmelden über esslingen@parentsforfuture.de.