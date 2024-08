Vortrag und Diskussion zu Superblocks: 7.8. 18:30

Foto: www.superblock-west.de

Am 7. August um 18:30 Uhr laden Villa Merkel, VCD und ADFC in die Villa Merkel ein.

Uli Heck von der Quartierswerkstatt Augustenstraße Stuttgart und Vorsitzender des VCD Stuttgart, berichtet uns vom ersten Stuttgarter Superblock und wie Stadtoasen die Menschen in Kontakt bringen, wie Orte zu öffentlichen Wohnzimmern werden, wo Menschen sich begegnen können, wo Gewerbetreibende ihren Kunden Aufenthaltsqualität bieten können.

Die Veranstaltung ist einmalig, wird weder aufgenommen noch gestreamt.

Der Eintritt ist frei.

Kontakt: superblocks@esslingenaufsrad.de

Das nächste Orga-Treffen des Bündnis Esslingen aufs Rad ist am Dienstag, 27. August 2024 19 Uhr. Treffpunkt: Landhausstrasse 105