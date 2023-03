Vorstellung des Variantenvergleich RS4 am 6.3.

Foto:

Am Montag den 6.3. steht nun endlich der Radschnellweg RS4 auf der Tagesordnung des Esslinger Mobilitätsausschuss. Das Regierungspräsidium Stuttgart wird in dieser Sondersitzung den jüngst aktualisierten Variantenvergleich vorstellen. Die Stadtverwaltung will für ausreichend Bestuhlung sorgen, damit sich alle Interessierten aus erster Hand informieren können. Los geht es um 16 Uhr im Bürgersaal, Altes Rathaus. Post bekam OB Klopfer jüngst von Verkehrsminister Herrmann. Der unter anderem schrieb, dass die Variante Neckarufer-Nord, zwischen Stadtgrenze Stuttgart und Alicensteg, nicht weiterverfolgt werde könne. Der Artenschutz lasse dies nicht zu. Auch seitens der Stadt hat man sich inzwischen geoutet: Die Radschnellverbindung soll auf alle Fälle nicht über die Weilstraße führen. Wie die Gemeinderät*innen dazu stehen, werden wir in der Diskussion im Ausschuss hören.

Am 6.3. soll erst mal informiert und diskutiert werden. Unter anderem will die Stadt wohl auch über ihre Pläne zu den zwei weiteren Tallängsradrouten informieren. Sowohl der Neckartalradweg am Neckarnordufer, als auch die Radroute durch die Innenstadt weisen zahlreiche Lücken und Problemstellen auf. Viel Nutzerpotential geht z.B. durch die Lücke zwischen Fahrradstraße und Ritterstraße verloren. Nur wenige Menschen wagen sich mit dem Rad über den Altstadtring. An anderer Stelle werden die Radrouten auf stark frequentierte Fußgängerverbindungen geführt. An der Zeppelinstraße, am Freibad, im Merkelpark, hinter dem Bahnhof bis zur Schleuse in Weil, am Bahnhofsvorplatz, in der Küferstraße, vor der neuen Hochschule, im Maillepark behindern sich so die beiden Verkehrsarten – Zufußgehen und Radfahren – gegenseitig. 2024 soll der Neckaruferpark jetzt kommen. Ein ganz normaler Radweg entlang der Bahngleise, getrennt von den Fußwegen, wäre ein großer Segen für Esslingen. Parkstraße oder Stuttgarter Straße sind die Optionen für die Südroute. Sprechen wir über Lösungen.