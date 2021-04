Vorstellung der Musikanten des MVL – Teil 9

Foto: S. Gansloser

Isolde (Klarinette):

Meine Lieblingsstücke sind von ABBA.

Ich freue mich, gemeinsam wieder schöne Musik zu machen, meine Musikkameraden zu sehen und mit ihnen in der Probe zu lachen. Nicht zu vergessen – die Witze unseres Dirigenten!

Und endlich unser 4-tägiges Musikfest von 2020 nachzuholen und durchzufeiern, bis ich vor Müdigkeit umfalle!

Schönste Auftritte sind die Sommerfeste mit bestimmten Mottos!

Laura (Saxophon):

* Was magst du am Verein?

– Ich mag besonders den freundschaftlichen Umgang, immer viel Spaß zu haben und gute

Musik machen zu können.

* Welcher war dein schönster Auftritt?

– Ich fand alle Auftritte bis jetzt besonders, aber am liebsten erinnere ich mich an meinen

ersten Auftritt.

* Dein Lieblingsstück aus der grünen Mappe

– Meine liebsten Stücke sind die, bei denen richtig Stimmung aufkommt.

* Worauf freust du dich wenn die Proben wieder losgehen?

– Dass man alle anderen wieder sieht, auf viele neue Stücke, lustige Proben und eine schöne

gemeinsame Zeit.

Ernst (Percussion):

* Was magst du am Verein?

– Auch wenn es mir mal gesundheitlich nicht so gut geht, baut einen der Spaß mit Jung und

Alt wieder auf. Das Schönste beim MVL ist nämlich, dass es keine Rolle spielt, wie alt man

ist.

* Welcher war dein schönster Auftritt?

– Das Sommerfest vor zwei Jahren mit unserem tollen Dirigenten Hans-Jürgen.

* Dein Lieblingsstück aus der grünen Mappe

– Unsere James Last Titel im Happy Sound!

* Worauf freust du dich wenn die Proben wieder losgehen?

– Auf meine drei Schlagzeug-Jungs. Mit denen ist es immer sehr lustig.

Aber auch auf das Beisammensein nach der Probe und die Festle!

Musik und Freizeit auf dem Berg: MVL – Wir freuen uns, wenn’s irgendwann wieder losgeht!