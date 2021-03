Vorstellung der Musikanten des MVL – Teil 4

Foto: S. Gansloser

Marie (Trompete):

* Was magst du am Verein?

– Die gute Stimmung und miteinander viel Spaß zu haben.

* Welcher war dein schönster Auftritt?

– Die Sommerfeste sind für mich das Highlight in jedem Jahr

* Dein Lieblingsstück?

– Es gibt viele Stücke die ich gut finde

* Worauf freust du dich, wenn die Proben wieder losgehen?

– Wieder gemeinsam zu proben, Spaß zu haben und alle wieder zu sehen.

Tobi D. (Schlagzeug):

Also was ich am Verein mag ist, dass so viele unterschiedliche Menschen zusammen Musik machen und der schönste Auftritt ist natürlich das Sommerfest. Lieblingsstück ist Biene Maja und worauf ich mich freue,sind die Leute wieder zu sehen!

Magda (Querflöte):

Ich finde es super wie sich alle verstehen. Es ist wie in einer großen Familie.

Mein schönster Auftritt war das Kirchenkonzert 2020 aber auch das Bierfest in Zwiefalten war super.

Lieblingsstücke habe ich viele. Eines davon ist „Liebersbronner Musikanten“

Bei unserer Formation Li-Brazz-Bronn finde ich das Stück “ Ein Leben lang“ total toll.

Wenn es wieder losgeht, freue ich mich darauf endlich wieder gemeinsam Musik zu machen, alle wieder zu sehen und bis spät in die Nacht am „Stehtischle“ zu stehen!

