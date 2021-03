Vorstellung der Musikanten des MVL – Teil 3

Foto: S. Gansloser

Dani (Schlagzeug):

Ich finde es super in einem Verein zu sein, in dem man sich nicht mit seinen Musikkollegen rumschlagen muss, sondern mit tollen Leuten zusammen spielt, die man seine Freunde nennt!

Das kombiniert mit viel Spaß, tollen Auftritten, einem kühlen Bier und einer Portion „Metal“ macht’s für mich aus.

Mein Lieblingsstück ist das Stück „Beach Boys“ und alles was sonst Stimmung macht.

Ich freue mich schon darauf, endlich wieder regelmäßig Musik machen zu können.

Nadine (Baritonsaxophon & Klarinette):

* Was magst du am Verein?

– Die Kameradschaft, weil es eine Gemeinschaft ist. Jung mit alt und alt mit jung.

* Welcher war dein schönster Auftritt?

– Der Montagabend beim Sommerfest 2019 – Schlagerparty!

* Dein Lieblingsstück?

– Böhmischer Traum

* Worauf freust du dich, wenn die Proben wieder losgehen?

– Wenn es wieder losgeht, freue ich mich aufs gemeinsame Musizieren.

Achim S. (Es-Alt-Saxophon & Gesang):

* Was magst du am Verein?

– Das Miteinander von Jung und Junggebliebenen, die einzigartige Kameradschaft und

den großen Spaß beim gemeinsamen Musizieren mit einem einzigartigen Ensemble!

* Welcher war dein schönster Auftritt?

– Die Sommerfeste sind immer großartig!

* Dein Lieblingsstück?

– „Downtown“ und „My Way“

* Worauf freust du dich, wenn die Proben wieder losgehen?

– Ich freu mich drauf, die mir ans Herz gewachsenen Musiker endlich wieder sehen zu

können!

