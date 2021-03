Vorstellung der Musikanten des MVL – Teil 2

Foto: S. Gansloser

Selina (Klarinette):

* Was magst du am Verein?

– Mit tollen Leuten ein breites Repertoire an Liedern zu proben und bei Auftritten für

Stimmung zu sorgen und dabei richtig viel Spaß zu haben.

* Welcher war dein schönster Auftritt?

– Das war unser Kirchenkonzert 2020.

Zwar find ich auch die Auftritte in den Festzelten immer super gut aber die Atmosphäre,

die mal ganz anderen Stücke und das ganze Drumherum in der Kirche fand ich sehr schön.

* Dein Lieblingsstück?

– Das ist ganz klar Moskau, weil es zum Spielen auf der Bühne aber auch zum Tanzen und

Stimmung machen vor der Bühne einfach genial ist.

* Worauf freust du dich, wenn die Proben wieder losgehen?

– Am meisten freue ich mich wieder auf die Proben, um gemeinsam zu musizieren und uns

auf viele tolle Auftritte vorzubereiten.

Tim (Querflöte):

* Was magst du am Verein?

– Die Vielseitigkeit, den Spaß an der Musik und die Menschen, die man ohne den Verein

wahrscheinlich nie kennengelernt hätte.

* Welcher war dein schönster Auftritt?

– Unser Frühjahrskonzert 2008

* Dein Lieblingsstück?

– Der einsame Hirte von James Last

* Worauf freust du dich, wenn die Proben wieder losgehen?

– Auf ein gemeinsames Zusammensein nach der Probe und irgendwann dann hoffentlich

auch wieder ohne Abstand!

Gina (Posaune):

* Was magst du am Verein?

– Die gute Stimmung und der gemeinsame Spaß an der Musik

* Welcher war dein schönster Auftritt?

– Das Sommerfest 2019

* Dein Lieblingsstück?

– Matrimony

* Worauf freust du dich, wenn die Proben wieder losgehen?

– Auf das gemeinsame Proben und alle wiederzusehen!