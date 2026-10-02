Vorstellung Beratendes Mitglied im Ausschuss

Foto: D.Hehn

Daniel Hehn, Ergotherapeut aus Esslingen‑Berkheim, ist seit Kurzem beratendes Mitglied im Ausschuss für Kultur, Soziales und Ordnung. In meiner täglichen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen erlebe ich unmittelbar, wie stark Gesundheit, soziale Teilhabe und kulturelle Angebote miteinander verbunden sind. Diese Erfahrungen prägen meinen Blick auf kommunalpolitische Themen und motivieren mich, mich aktiv für eine Stadt einzusetzen, die allen Menschen gute Lebensbedingungen bietet.

Als Ergotherapeut arbeite ich in Esslingen vor allem im Bereich der Handtherapie sowie in der pädiatrischen Ergotherapie. Dabei sehe ich, wie wichtig verlässliche Strukturen, niedrigschwellige Unterstützung und ein vielfältiges kulturelles Umfeld für junge Menschen und Familien sind. Esslingen lebt von seinem Miteinander, seinen Vereinen, Initiativen und kulturellen Einrichtungen – und genau dort möchte ich meine fachliche Perspektive einbringen.

Ich komme aus Berkheim und fühle mich hier tief verwurzelt. Esslingen ist eine Stadt mit großer Geschichte, starken Quartieren und engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Als beratendes Mitglied im Ausschuss möchte ich dazu beitragen, dass kulturelle Vielfalt, soziale Gerechtigkeit und ein respektvolles Zusammenleben weiter gestärkt werden. Mein Ziel ist es, konstruktiv, lösungsorientiert und mit vollem Engagement den Gemeinderat zu unterstützen und gemeinsam das Beste für Esslingen zu erreichen.