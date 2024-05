Vorschau Offene Gärten 2024

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit; Matthias Vetter

Gärten eröffnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und sind Rückzugsgebiete, sie bieten Entspannung und erlauben es, Abstand vom Alltag zu gewinnen und sich eine Weile aus der Welt auszuklinken.

Sie geben die Möglichkeit zu Bewegung und Umgang mit der Natur. Oft sind Gärten kleine Paradiese, die dem Gestalter in einer stark regulierten Gesellschaft Gestaltungsfreiheit gewähren und so auch entsprechend von seiner Handschrift geprägt sind.

„Offene Gärten“ ist eine Veranstaltung von Gartenbesitzern, die ihre mit Herzblut gestalteten Gärten an ausgewählten Tagen für Besucher öffnen. Auch der Vereinsgarten des Obst- und Gartenbauvereins RSKN öffnet seine Tore. Aber nicht erst am Sonntag, 09. Juni 2024, sondern bereits am Samstag, 08. Juni 2024 laden wir ein zum gemütlichen Verweilen und Feiern im Vereinsgarten. Verschiedene Köstlichkeiten werden wir Ihnen gerne zubereiten.

Helfende Hände oder Tisch-Reservierungen für die Jahrgänge nehmen wir gerne telefonisch entgegen unter 0711-91249599 oder per E-Mail: info@ogv-rskn.de

Die neuen Pflanzen- und Obstbeete, der Kartoffelacker oder die Kräuterspirale laden zum Entdecken ein.