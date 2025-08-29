Vorlesen – diesmal doppelt gemoppelt

Foto: Süddt. Zeitung // B.Heckel

Die Stiftung Lesen wirbt wie jedes Jahr fürs Vorlesen und eine große Anzeige in der Süddeutschen Zeitung unterstützt sie dabei.

Weil da auf „Vorlese-Initiativen in Ihrer Nähe“ hingewiesen wird, melden wir uns noch einmal. Denn die „LeseRiesen“ sind inzwischen eine recht große Initiative ganz in Ihrer Nähe und freuen sich über Interessierte und Aktive des Vorlesens.

Sechzig Vorleserinnen und Vorleser kommen in Esslinger Kindergärten jede Woche zum Vorlesen, und weil ständig neue Kita-Gruppen entstehen und der Kreis der kleinen

Zuhörer jeweils nicht zu groß werden soll, ist Zuwachs auch weiterhin gefragt.

Gern informieren wir Sie genauer über unser Konzept und die Zusammenarbeit

In den Kitas.

Barbara Heckel Tel. 0711/372505

Margret Knörzer Tel. 0711/329369