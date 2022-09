Vorfahrt für Kinder – Kidical Mass am 25.9.

Foto: kidical mass esslingen

Unsere Familienradrundfahrt startet am Sonntag 25.09. um 15 Uhr auf dem Marktplatz. Wir fahren etwa eine Stunde auf Esslingens Strassen mit Polizeibegleitung und das Tempo ist so, dass alle mitkommen. Kinder können in Begleitung mitfahren, wenn sie in der Gruppe die Spur halten können.

Wir wollen, dass sich Kinder und Jugendliche sicher in Esslingen bewegen können, mit dem Rad oder zu Fus. Was oft verkannt wird: Fahrradinfrastruktur hat ein herausragend gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Wenn die Radwege in der Stadt so sicher sind, dass Kinder und Jugendliche eigenverantwortlich zu ihren Freizeitaktivitäten kommen, spart das den Eltern Geld und Zeit. Durch geringeren Verkehr vermindern sich die Unterhaltskosten für Strassen und Wege, eine reine Fahrradstrasse oder ein Fahrradweg muss durch die geringere Belastung viel seltener erneuert werden und spart der Kommune bares Geld.

https://www.facebook.com/kmesslingen/

Kontakt: post@henkelchristian.de