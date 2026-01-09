Vor der Herderschule ist gut Radfahrn!

Foto: ADFC Esslingen

Klar und deutlich: Radfahrende sind hier richtig. Sie sind hier die Hauptpersonen, besonders hier dürfen sie auch zu zweit nebeneinander fahren, sich Zeit lassen, sich unterhalten. Drängeln von Auto fahrenden ist nicht erlaubt, die sind hier nur zu Gast, so sagt es die Strassenverkehrsordnung.

Endlich ist auch Platz für die Kleinbusse, die jeden Tag Kinder bringen und holen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht so mobil sind.

Und ganz nebenbei ist etwas Platz für Strassenbäume entstanden.

Das nächste Stück kann kommen! Happy 2026!

In Esslingen arbeitet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) mit dem ökologischen Verkehrsclub VCD zusammen im Bündnis “Esslingen aufs Rad”.

Esslingen aufs Rad trifft sich regelmässig an jedem dritten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Forum Schelztor, Schelztorstrasse 38.

Nächster Termin ist also der 21.1.2026

Das Treffen ist offen. Keine Anmeldung, keine Eintrittsgebühr, selbst Mitgliedsausweise spielen keine Rolle 🙂