Foto: Homepage Emmanuel Grégoire

DAS ist der neue Bürgermeister von Paris, Emmanuel Grégoire.

Seine Vorgängerin Anne Hidalgo hat in den 12 Jahre ihrer Amtszeit Paris ziemlich radikal umgebaut.

Sie hat es möglich gemacht, dass man dort gut zu Fuss und mit dem Rad unterwegs sein kann und dass Paris nicht nur faszinierend ist, sondern auch viel leiser als früher und viel lebenswerter.

“Wer Radwege wieder zu Straßen umbaut, wäre für den Tod vieler Menschen verantwortlich”, sagte Emmanuel Grégoire kurz vor seiner Wahl.

Und er wurde gewählt! WEIL er versprochen hat, sich für eine Fortsetzung des fahrradfreundlichen Verkehrssystems einzusetzen.

Schließlich sei längst erwiesen, wie stark Luftverschmutzung und Lärm die Gesundheit schädigen, sagte Grégoire.

Wir könnten von Paris lernen: auch Esslingen könnte viel schneller vorangehen, um eine lebenswerte, für den Radvekehr viel geeignetere Stadt zu werden. Eine die viel leiser ist. Was hindert uns daran, Paris zu werden?

Waren Sie in den letzten 5 Jahren mal in Paris?

Fahren Sie hin: 1:45 von Strasbourg bis Paris.

Sie gehen aus dem Gare de l’Est und was finden Sie vor: eine Radspur!

Fahren Sie mit dem Rad und geniessen Sie die Stadt!

Es lohnt sich!

ADFC Kreisverband Esslingen

esslingen.adfc.de