Von der Umbau-Ausstellung zum Klimastreik

Foto: Christiane Kösler

Mehr als 500 interessierte Esslingerinnen und Esslinger waren zu Gast bei unserer Ausstellung „FIX IT! – Umbau statt Abriss“ und haben sich darüber informiert, was sich beim Bauen ändern muss, wenn wir es ernst meinen mit dem Klimaschutz. Ein großartiger Erfolg für diese wichtige Veranstaltung, der wir in den kommenden Ausgaben noch einen ausführlichen Rückblick widmen werden!

Nun schauen wir aber erst einmal nach vorne und werben für die Teilnahme am globalen Klimastreik, der am heutigen Freitag, 14.11., in vielen Städten auf der ganzen Welt stattfindet – auch hier bei uns in Esslingen. Gerade weil der Ehrgeiz in Sachen Klimaschutz bei der großen Politik zur Zeit nachzulassen scheint, ist es wichtig, ein starkes Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass wir als Zivilgesellschaft von unseren Vertreterinnen und Vertretern entschiedenes Handeln einfordern. Es geht schließlich um nicht weniger als den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen für uns und für zukünftige Generationen. Längst ist belegt, dass die bisher vereinbarten Klimaschutzmaßnahmen bei weitem nicht ausreichen, um den Anstieg der Erdtemperatur auf ein erträgliches Maß zu begrenzen – und nicht einmal diese wenig ambitionierten Ziele werden tatsächlich umgesetzt.

Als Teil der internationalen Klimabewegung sind deshalb auch wir als Architects for Future mit dabei, wenn der Demonstrationszug um 16:15 Uhr am Bahnhofplatz startet und quer durch die Stadt bis in die Maille führt, wo ab 18:00 Uhr die Abschlusskundgebung stattfinden soll. Wir hoffen auf zahlreiche Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die zusammen mit uns der Politik signalisieren: Die Zukunft der Welt ist nicht verhandelbar!