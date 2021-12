Von der Normalität noch weit entfernt

Wir waren auf so einem guten Weg in die Normalität und haben uns schon intensiv auf die vorgesehene Weihnachtsfeier vorbereitet, doch die nächste Welle von Corona hat uns erneut überrollt so dass alles wieder abgesagt werden musste. Es tut weh, wenn man wiederholt so sang- und klanglos, ohne Händedruck und all die guten Wünschen die nicht persönlich ausgesprochen werden konnten in die Feiertage und in ein neues Jahr gehen muss. Ein großes Dankeschön an unseren Chorleiter Gerhard Werz der jeden Mittwoch für jene Sängerinnen und Sängern die einen Onlineanschluss haben angeboten, dass sie sich virtuell sehen und hören und miteinander singen können so dass der Kontakt untereinander nicht vollkommen abbricht.

Die Vereinsleitung wünscht all seinen Mitgliedern und den Menschen die sich dem Verein verbunden fühlen noch eine schöne Adventszeit, und frohe, besinnliche Weihnachtstage, einen guten Start in das neue Jahr und bleiben Sie gesund.