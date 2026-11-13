Von der Hohen Tatra ins Filstal – 25.11.

Foto: Digitalarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB): https://onb.digital/search/173345

Im Januar 1945 mussten seine Vorfahren mit dem Pferdewagen nach Westen fliehen. Fast 80 Jahre später machte sich Thomas Gotthardt mit dem Fahrrad auf denselben Weg: Von der Ostslowakei über Zwischenstationen im Böhmerwald und Niederbayern bis ins Filstal. Die Inspiration zu dieser Reise verdankt er einem Tagebuch, in dem nicht nur die genaue Route, sondern auch die Erlebnisse während des Trecks vor dem Kriegsende niedergeschrieben wurden.In einer Zeitreise wird das Publikum mehrmals von der ganz aktuellen Fahrradtour in die Vergangenheit zurückversetzt. Dies geschieht in Form von Kurzvorlesungen aus dem Tagebuch des Trecks, die lebensnaher und oft auch spannender sind als die Schilderungen in vielen Geschichtsbüchern. Dieser besondere Reisebericht vermittelt neben historischen Erlebnissen auch bilderreiche Eindrücke einer 1.400 km langen Radtour durch malerische Landschaften und Städte abseits von touristischen Routen.

VON DER HOHEN TATRA INS FILSTAL

Eine Zeitreise mit dem Fahrrad auf dem Fluchtweg der Vorfahren

Bildervortrag von Thomas Gotthard (ADFC Göppingen)

25.11.26 19 Uhr, Mehrgenerationenhaus Pliensauvorstadt

Eintritt frei, Spendenbox steht bereit

Veranstalter: ADFC Esslingen

https://esslingen.adfc.de/