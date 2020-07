Von Bäumen und Menschen: Sommerpredigtreihe

Im Wald baden und unter Bäumen aufatmen. Bäume haben eine besondere Bedeutung für den Menschen. Am Sonntag, 2. August beginnt eine kleine Sommerpredigtreihe „von Bäumen und Menschen“. Menschen, die fest verwurzelt sind, vergleicht die Bibel mit Bäumen, „gepflanzt an den Wasserbächen“ (Psalm 1). Weil der Vergleich uns immer noch einleuchtet, suchen wir nach der Lebenskraft, die darinliegt. In der Südkirche um 9.30 Uhr – in der Christuskirche Zollberg um 10.30 Uhr. Mit Pfarrerin Cornelia Krause