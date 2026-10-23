Vom Bundestag ins Klassenzimmer

Foto: © Tobias Koch

Regelmäßig begrüßt der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete Dr. David Preisendanz Schülerinnen und Schüler aus seinem Wahlkreis im Deutschen Bundestag in Berlin. Bei ihren Besuchen haben sie die Gelegenheit, die parlamentarische Arbeit aus nächster Nähe kennenzulernen und mit ihrem Abgeordneten ins Gespräch zu kommen. Doch der persönliche Austausch soll nicht auf Besuche in der Hauptstadt beschränkt bleiben: Künftig möchte Preisendanz auch verstärkt mit Schülerinnen und Schülern an den Esslinger Schulen ins Gespräch kommen.

Dazu hat Preisendanz die Weiteführenden Schulen in Esslingen und seinem Wahlkreis eingeladen, gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern über aktuelle politische Themen zu diskutieren. Dabei möchte er nicht nur Fragen zur Arbeit des Bundestages beantworten, sondern auch erfahren, welche Anliegen und Erwartungen die Jugendlichen an die Politik haben.

„Mir ist wichtig, nicht nur über die Anliegen junger Menschen zu sprechen, sondern vor allem mit ihnen. Ich möchte erfahren, welche Fragen sie beschäftigen, und ihnen zugleich Einblicke in meine Arbeit als Abgeordneter geben“, so Preisendanz.

Wie der Austausch konkret gestaltet wird, können die Schulen selbst mitbestimmen. Ob Diskussionsrunde, Gespräch im Klassenzimmer oder ein anderes Format – Preisendanz richtet sich gerne nach den Vorstellungen und Möglichkeiten der jeweiligen Schule.

Interessierte Schulen aus Esslingen und dem Wahlkreis können sich jederzeit an das Wahlkreisbüro wenden, um eine gemeinsame Veranstaltung zu planen.