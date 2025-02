Volt-Kandidat vom Kreiswahlausschuss bestätigt

Foto: Sabine Watzko

Der Kreiswahlausschuss in Esslingen hat am 24.01. die Kandidatur von David Nicolai Althaus, Direktkandidat der paneuropäischen Partei Volt, offiziell bestätigt. Damit steht fest: Althaus wird im Bundestagswahlkampf 2025 die Menschen in seinem Wahlkreis vertreten und für eine zukunftsorientierte Politik kämpfen. „Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und mich mit voller Kraft für einen wirksamen Klimaschutz, die Digitalisierung der Behörden und ein starkes Europa einzusetzen“, betonte der 30-jährige Esslinger, der beim Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung arbeitet. Als Forstingenieur bringt Althaus nicht nur Fachwissen, sondern auch einen klaren Plan für eine nachhaltige Zukunft mit. Volt fordert entschlossenes Handeln, um Klimaschutz greifbarer zu machen und Digitalisierung endlich voranzutreiben. „Wir brauchen konkrete Maßnahmen und keine weiteren Ausreden. Europa hat die Lösungen, die wir in Deutschland umsetzen müssen. Es ist Zeit, mutig voranzugehen und von den Erfolgen unserer Nachbarn zu lernen“, so Althaus. Die Bestätigung seiner Kandidatur markiert einen wichtigen Meilenstein für Volt Esslingen und das Wahlkampfteam um Althaus. In den kommenden Monaten wird er den Bürgerinnen und Bürgern des Wahlkreises zeigen, wie europäische Perspektiven die Bundespolitik nachhaltig bereichern können. Mit Blick auf die Wahl 2025 erklärt Althaus: „Nur durch eine Politik, die über nationale Grenzen hinausdenkt, können wir globale Herausforderungen wie den Klimawandel wirklich lösen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam eine bessere, nachhaltigere Zukunft gestalten können – für Esslingen, Deutschland und Europa.“