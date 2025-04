Volt Esslingen lädt zum offenen Get-Together ein

Foto: Volt Esslingen

Volt hat Grund zu feiern: Am 29. März beging die paneuropäische Partei ihren 8. Geburtstag. Seit ihrer Gründung ist Volt kontinuierlich gewachsen – besonders im letzten Jahr konnten beachtliche Erfolge erzielt werden. Die Mitgliederzahl in Deutschland hat sich mehr als verdoppelt, während sich die Zahl der Mitglieder im Landkreis Esslingen sogar verfünffacht hat.

Dieser Mitgliederzuwachs zeigt, dass immer mehr Menschen sich für Volts Vision einer pragmatischen, europäischen und zukunftsorientierten Politik begeistern. Auch bei der Bundestagswahl 2025 konnte Volt einen Achtungserfolg verzeichnen und sein Ergebnis auf 0,7 % mehr als verdoppeln. In Städten wie Esslingen wird mit dem Wahlergebnis von 0,8% deutlich, dass das Konzept einer länderübergreifenden, innovativen Politik immer mehr Unterstützer*innen findet.

Volt Esslingen möchte diese positive Entwicklung mit Mitgliedern, Aktiven und Interessierten in lockerer Atmosphäre teilen. Am 27. April ab 16 Uhr lädt Volt zu einem offenen Get-Together auf dem Rasenplatz innerhalb der Esslinger Burgmauer ein. Diese Veranstaltung ist nicht nur ein Dankeschön an alle, die Volt bei der Bundestagswahl durch Unterstützungsunterschriften, Plakatieren oder andere Beiträge unterstützt haben. Sie bietet auch die Gelegenheit, neue Gesichter kennenzulernen, Pläne zu schmieden und Ideen weiterzuentwickeln.

Volt freut sich darauf, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen, neue Perspektiven kennenzulernen und gemeinsam an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, Teil dieser wachsenden Bewegung zu werden.

Weitere Informationen zum Get-Together und zukünftigen Veranstaltungen unter: volt.link/esslingen