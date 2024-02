Volles Haus beim Neujahrsempfang

Foto: CDU Esslingen

CDU Neujahrsempfang mit Wolfgang Bosbach

Rund 450 Gäste haben den Neujahrsempfang der CDU Esslingen im Autohaus Russ-Jesinger besucht. Zusammen mit den Abgeordneten aus Bund und Land, Markus Grübel und Andreas Deuschle, dem Vorsitzenden des Wirtschaftsrats Torben Schanz sowie den beiden Hausherren Frank Schnierle und Friedrich Maier, konnte der Esslinger CDU Vorsitzende Tim Hauser die rund 450 Gäste begrüßen. Auch einige Landwirte waren mit ihren Traktoren gekommen, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Tim Hauser ermutigte Sie mit den Worten: “Es geht hier nicht nur um Geld, sondern auch darum, dass Landwirte ihre Arbeit ohne zunehmende Bürokratie und Dokumentationspflichten erledigen können. Damit vertreten Sie das Anliegen vieler anderer Berufsgruppen im Land! Lassen Sie sich nicht in eine rechte Ecke drängen. Die CDU in Esslingen steht voll und ganz hinter Ihnen.” Gastredner Wolfgang Bosbach wies in seiner freien Rede auf aktuelle Themen aus Gesellschaft und Wirtschaft hin. Unter anderem sorge er sich um die demokratische Stabilität im Land, die zu geringen Wahlbeteiligungen und die Gefahren für die innere Sicherheit. Bosbach warnte außerdem vor dem Erstarken der AfD in weiten Teilen Deutschlands und forderte deshalb, klare Kante bei der Migrationspolitik zu zeigen. Er verwies auf Themen wie Rente, Pflege und Gesundheitsversorgung, die angesichts des demographischen Wandels dringend neu gedacht werden müssten. Sein Hauptaugenmerk galt jedoch der Bildung: Die wichtigste Zukunftsinvestition, die eine Gesellschaft tätigen könne, sei die in die Köpfe der Kinder. Letzlich kam Bosbach zu dem Schluss, dass es ein Glück sei, in Deutschland leben zu dürfen, dass aber auch viel getan werden müsse, um genau das zu erhalten.