Voller Einsatz für unsere Stadt

Foto: IG-ES

Morgen, Samstag, ist es wieder soweit. Mit der alljährlichen Putzaktion der Stadt Esslingen sorgen erneut hunderte Freiwillige für Sauberkeit in allen Esslinger Stadtteilen. Jeder, der Zeit und Lust hat, sollte bei dieser einzigartigen Aktion mitmachen und dabei helfen, unsere wunderschöne Stadt lebenswert zu halten. Denn wer will schon auf einer Müllkippe leben? Wir nicht! Deshalb sind wir natürlich auch wieder mit dabei und kümmern uns wie immer um Oberesslingen. Wie schon im letzten Jahr haben wir auch diesmal wieder eine besonders große Truppe zusammengetrommelt. An der diesjährigen Putzaktion werden wir erneut mit rund 180 jungen Vereinsmitgliedern teilnehmen. Nach zwei Jahren mit durchwachsenem Wetter war 2025 bei purem Sonnenschein sehr erfolgreich und hat für viele volle Müllsäcke gesorgt. Mit Zangen und Eimern ausgerüstet hoffen wir für ‘ES putzt 2026’ wieder das Beste, damit Esslingen für ein weiteres Jahr sauber bleibt. Los geht’s!