Volksantrag gegen den Flächenfrass im Ländle

Foto: oh (GS)

Schon seit Jahrzehnten ist unser Ländle von akutem Flächenfraß befallen: neue Wohnsiedlungen, neue Gewerbegebiete und neue Straßen wuchern in die Landschaft hinein. So verschwinden an jedem einzelnen Tag 6,2 Hektar Ackerboden, Streuobstwiesen und Grünland unter Beton und Asphalt – unwiederbringlich!

Dahinter steckt eine Vielzahl von Interessen: Wohlhabende beanspruchen größere Wohnungen, Unternehmen wollen ihre Betriebsstätten konzentrieren und vergrößern, ziehen zusätzliche Arbeitskräfte aus anderen Regionen an. Diese Menschen wiederum verlangen nach zusätzlichem Wohnraum, nach besserer Verkehrsanbindung, nach neuen Kindertagesstätten usw. usw..

Viele Gemeinden hier im „Ländle“, auch Esslingen, versuchen von diesem Trend zu profitieren: man verspricht sich steigende Einwohnerzahlen, höhere Wirtschaftskraft und Steuereinnahmen.

Die andere Seite der Medaille: in anderen Regionen Deutschlands und Europas veröden Siedlungen und ganze Landstriche, Häuser stehen leer, die Infrastruktur verkommt.

Können wir uns diese Verschwendung tatsächlich leisten? Immerhin zerstören wir auf diese Weise ständig unsere wichtigste Lebensgrundlage neben Luft und Wasser: den Boden. Der Boden – er liefert unsere Nahrung, er „schluckt“ einen Teil des klimaschädlichen Kohlendioxids, und er reguliert den natürlichen Wasserkreislauf.

Daher hat die grün-schwarze Landesregierung bei ihrem Amtsantritt 2021 das Ziel ausgegeben, dass es ab 2035 keinen weiteren Flächenverbrauch mehr geben soll. Aber in der praktischen Politik gibt es immer noch keine Fortschritte in dieser Richtung – im Gegenteil. Daher setzen sich nun die Landesverbände von BUND, NABU, LNV, Alpenverein, Naturfreunden, sowie der Landesbauernverband, FFF und viele andere Gruppierungen gemeinsam für einen Stopp des Flächenfraßes in Baden-Württemberg ein. Zu diesem Zweck werden ab jetzt Unterschriften für einen Volksantrag gesammelt. Näheres dazu unter www.laendle-leben-lasssen.de.