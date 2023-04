Vogelführung im Ebershaldenfriedhof

Foto: Miriam Link

Als alter Stadtfriedhof ist der Ebershaldenfriedhof ein wertvoller Lebensraum für viele Vogelarten. Am Sonntag, 2.April, bietet Siebe de Vos (NABU) dort eine vogelkundliche Führung an, insbesondere auch für Anfänger in der Vogelbeobachtung . Am frühen Sonntagmorgen hoffen wir auf ein genussvolles Vogelkonzert, wir lernen aber auch, die verschiedenen Vögel anhand ihrer Gesänge zu erkennen und sie zu beobachten. Zu dieser Jahreszeit ist es morgens oft noch empfindlich kühl. Es empfiehlt sich deshalb warme, möglichst gedeckte Kleidung zu tragen, außerdem ein Fernglas mitzubringen, wenn Sie eines haben.

Treffpunkt ist die Kapelle im Friedhof, Beginn ist um 8.00 Uhr