VOCALMUSIK . ROMANTISCH

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Morgen Samstag, 11. Juli 2026, singt im Rahmen der Samstagsmatiéen das Vocalensemble vox humana unter der Leitung von Felix Muntwiler romantische Vokalmusik. Zur Aufführung gelangen von Karl Kempter die Missa Pastorizia in C-Dur op. 114, und von Felix Mendelssohn Bartholdy Psalm 100 op. 69,2 „Jubilate Deo“, die Motette „Confitebor“ und der Eröffnungschor des 42. Psalm op. 42 „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“. Orgelkompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy ergänzen das Programm.
Die weiteren Konzerte:
Samstag, 18. Juli 2026, ORGEL . SOMMERLICH | Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Arvo Pärt | Felix Muntwiler, Orgel
Samstag, 25. Juli 2026, BAROCK . VIOLINEN . POSAUNE | Dario Castello, Antonio Bertali, Heinrich Ignaz Franz Biber, Adriano Banchieri, Marco Uccelino, Tarquinio Merula, Giovanni Picchi | Sabine Brodbeck, Mirjam Bucher, Barockviolinen, Michael Unger, Barockposaune, Felix Muntwiler, Cembalo
Samstag, 1. August 2026, ALPHORN . ORGEL | Eckhart Fischer, Sigrid Eicken, Alphörner,Felix Muntwiler, Orgel, Gesang
Samstag, 8 August 2026, AKKORDEON III | mit dem ukrainischen grandiosen Akkordeonvirtuosen Dmitry Zharikov, mit klassischen und ukrainischen Werken.
Die Samstagsmatinéen beginnen jeweils um 11.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.