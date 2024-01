Vocalensemble in 2024- Konzerte und mehr

Foto: Ralph Börret

Mit Elan und Vorfreude startet das Esslinger Vocalensemble ins neue Jahr.

Drei musikalische Höhepunkte prägen das Programm der nächsten 12 Monate.

“Carmina burana”, Carl Orffs gigantisches Chorwerk ist am 24. und 25.Februar im Neuen Blarer zu hören, eine Kooperation mit den Schul-Eltern-Lehrerchören des Schelztor-Gymnasiums.

Im Rahmen des PODIUM Festivals interpretiert das Vocalensemble am 28.April “To the hands“ von Caroline Adelaide Shaw. Caroline Shaw ist eine echte Allroundmusikerin. Die amerikanische Sängerin Geigerin und Komponistin arbeitet mit dem US-Rapper Kanye West ebenso zusammen wie mit der Opernlegende Renée Flemming.

Das dritte Konzert am 17.November ist Gabriel Fauré gewidmet. Sein Todestag liegt dann fast bis auf den Tag genau 100 Jahre zurück. Fauré verstarb am 4.November 1924 in Paris. Sein berühmtes Requiem ist voller Licht und Hoffnung, es wird um 17Uhr in der Südkirche erklingen.

Musikalischer Leiter Jens Paulus, zweite Vorsitzende Andrea Stütz, erste Vorsitzende Ulrike Gräter und Schatzmeister Heinrich Scharpf (v.li) bilden auch im neuen Jahr das Vorstandsteam.

Alles Gute für unser treues und neues Publikum und herzliche Einladung zu allen Konzerten.