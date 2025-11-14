VoBa Esslingen unterstützt Paddler der SV 1845

Foto: Volksbank Esslingen

Die Volksbank Mittlerer Neckar eG hat im Rahmen ihrer Spendenaktion “Gemeinsam mehr bewegen”, ihre Mitglieder dazu aufgerufen, gemeinnützige Projekte aus der Region für eine Förderung vorzuschlagen. In diesem Jahr stellte die Bank 150.000 Euro für Projekte zur Verfügung. Mehr als 350 Förderanträge von Sportvereinen, Schulen, Kindergärten, Musikvereinen, sozialen Einrichtungen und weiteren Einrichtungen und Organisationen wurden eingereicht. Eine Jury aus Mitgliedern der Bank hat die eingereichten Projekte gesichtet und ausgewählt.

Von den Paddlern der SV 1845 Esslingen wurde der Vorschlag für ein Schüler-Rennkajak eingereicht. Dieses ist recht kippsicher und bietet damit für die Jüngesten einen geeigneten Einstieg in den Kanurennsport. So wird von Anfang an auch durch spezielles Bootsmaterial für Kinder viel Wert auf eine spielerische und angstfreie Atmosphäre gelegt.

Wir als die jugendlichen Paddler der SV 1845 haben zur Anschaffung eines kentersicheren Schüler-Rennbootes einen Zuschuss von 1000 € bekommen und freuen uns sehr darüber. Vielen Dank dafür!