Vittorio Lazaridis sagt „Dankeschön“ für Vertrauen

Foto: Foto: Lena Lux

Liebe Esslingerinnen und Esslinger,

viele von Ihnen haben am letzten Sonntag bei der OB-Wahl ihre Stimme abgegeben und ich habe mit über 21 Prozent ein starkes Ergebnis erreicht. Für Ihr Vertrauen möchte ich mich bedanken! Allerdings ich bin angetreten, die Wahl zu gewinnen. Als Drittplatzierter ziehe ich mich deshalb zurück, gebe meine 21 Prozent in die Waagschale, damit es eine klare, eindeutige Entscheidung im zweiten Wahlgang geben kann.

Ich hatte in den letzten beiden Monaten die Gelegenheit, die Stadt und ihre Menschen kennenzulernen. Bei vielen Gesprächen wurde mir klar, wieviel Potenzial in dieser Stadt und in ihren Menschen steckt – das muss das neue Stadtoberhaupt nutzen, um die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen gemeinsam anzupacken. Deshalb erwarte ich vom zukünftigen OB unter anderem eine bessere Einbindung der Bürgerschaft – von den Kindern bis zu den Senior:innen – und mehr Transparenz nach innen und außen. Das gilt für alle Megathemen der Stadt, vom Klimaschutz, der Mobilität, der Kultur bis hin zu einer intelligenten und nachhaltigen Stadtentwicklung. Dazu gehört auch, dass die Esslinger*innen selbst diese Stadt gestalten und nicht die Investoren.

Für diesen Kraftakt braucht es mutiges neues Denken, zukunftsorientierte Veränderungen und Führungsstärke in der Verwaltung.

Ich möchte mich beim Ortsverband von B90/Die Grünen, der Grünen Gemeinderatsfraktion und meinem Wahlkampf-Team für ihren ständigen Einsatz bedanken.

Bedanken möchte ich mich selbstverständlich auch bei Ihnen, liebe Esslingerinnen und Esslinger, für die vielen spannenden und interessanten Gespräche, Eindrücke und Erfahrungen, die Sie mir geschenkt haben und die ich nicht missen möchte. Ich habe diese Stadt und ihre Menschen aus völlig neuen Perspektiven kennenlernen dürfen. Danke.

Ich bitte Sie: Gehen Sie am 25. Juli zur Wahl – sie ist wichtig.

Sie haben eine wunderbare Stadt, die ich immer gerne besuchen werde!

Ihr Vittorio Lazaridis