Vittorio Lazaridis: „Bitte gehen Sie wählen!“

Foto: Foto: Lena Lux

Liebe Esslingerinnen und Esslinger,

nach fast zwei Monaten intensiven Wahlkampfs ist es am Sonntag so weit:

Sie entscheiden mit Ihrer Stimme, wer die Zukunft unserer Stadt als Oberbürgermeister gestalten wird. Ich war in dieser schönen Stadt und ihren Stadtteilen unterwegs, habe mit vielen Menschen sprechen dürfen und mein Eindruck ist: In Esslingen gibt es viel Potenzial, das wir heben können. In allen Altersklassen und Berufen habe ich Ideen, Wünsche, Visionen und sehr konkrete Vorschläge gehört, wie die Menschen ihr Esslingen voranbringen wollen. Dafür braucht es den Mut zum Aufbruch und den Mut, etwas Neues anzupacken und einige Dinge anders zu machen als bisher.

Dazu gehört die Gründung eines „Neckar Valleys“, das nach dem Vorbild des Tübinger „Cyber Valleys“ Esslingen zu einem attraktiven Standort für Zukunftstechnologien und Innovationsforschung macht. Denn Esslinger Unternehmen sollen hier investieren und von hier sollen die Signale in eine nachhaltige und smarte Zukunft ausgehen.

Lassen Sie uns gemeinsam Esslingen gestalten – meine Vision und mein Programm für Esslingen finden Sie unter www.vittorio-lazaridis.de

Ich bin bereit – jetzt gilt’s! Jede Stimme zählt.

Deshalb bitte ich um Ihr Vertrauen bei der OB-Wahl am 11. Juli!

Ihr Vittorio Lazaridis