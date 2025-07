VILLA auf dem Kinderfestival

Foto: VILLA e.V.

Am vergangenen Samstag war die VILLA mit einem Riesenseifenblasenstand auf dem Kinderfestival im Merkelpark vertreten. Von 14 – 18 Uhr konnten Kinder, Eltern und Freunde an unserem Stand Seifenblasenringe aus Pfeifenputzern und Perlen basteln und mit diesen oder großen Seifenblasen-Stöcken Riesenseifenblasen fliegen lassen. Die Eltern konnten sich an unserem Stand über unseren Verein und die inklusiven Ferienprogramme informieren. Es war ein toller bunter Nachmittag und hat auch uns vom Verein großen Spaß gemacht! Wer mehr vom Verein VILLA erfahren möchte, kann sich auf unseren Internetseiten umsehen: www.villa-esslingen.de