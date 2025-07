Vier Heimsiege beim 4cross in Berkheim

Foto: M.Klein

Die Mountainbiker des TSV Berkheim haben sich bei ihrem diesjährigen Heimrennen stark präsentiert. In vier der acht Rennkategorien stellten sie im Bikepark Berkheim den Tagessieger. Insgesamt waren beim zweiten Rennevent der “European 4cross series” in dieser Saison mehr als 50 Fahrerinnen und Fahrer am Start, darunter auch Rider aus Tschechien und der Schweiz.

Maximilian Harnisch (U13), Lennart Kurz (U15), Artur Getz (U17) und Jamie Christi (Hobby) gewannen ihre Rennen. Hinzu kamen für den TSV Berkheim zweite Plätze durch Max Borst (U15), Greta Borst (Ladies) und Felipe Bonaventura (Hobby) sowie dritte Ränge durch Levi Rössler (U11), Leo Klein (U17), Nika Dörr (Ladies) und Daniele Bonaventura (Hobby).

Das Elite-Rennen gewann Patrick Schreiber (Baltmannsweiler), bei den Masters siegte Josef Stein (Tschechien), bei den Ladies Paulina Neher (Steinweiler) und bei der U11 Simon Schleicher (Winnenden). Für alle gab es tolle, vom Bikepark-Team aus alten Radteilen selbst gefertigte Siegertrophäen.

Berkheim und heiße Rennen – das gehörte auch diesmal wieder in jeder Hinsicht fest zusammen. Bei Temperaturen von über 30 Grad floss der Schweiß unter Helm und Schutzkleidung in Strömen. Auf der Strecke gab es heiße Fights und auch einige Stürze, aber glücklicherweise kamen alle ohne Verletzungen ins Ziel.

Die Berkheimer Rider präsentierten sich dabei in ihrem neuen Look. Gerade noch rechtzeitig vor der Veranstaltung traf die letzte Lieferung mit den neuen weißen Trikots ein, sodass sich beim Heimrennen alle eines überstreifen konnten.

Wir bedanken uns beim gesamten Bikepark-Team für die tolle Organisation des Rennens. Es hat wieder großen Spaß gemacht.