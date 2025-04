Vielfältig Ostern feiern

Foto: Schweizer

In der kommenden Woche feiern wir mit vielen Gottesdiensten den Weg vom Dunkel ins Licht, vom Leiden zur Lebensfreude. Am Mittwoch, 16. April, beginnt um 19.30 Uhr ein „Salbungsgottesdienst“ in die St. Bernhardt-Kirche. Ein Team um Pfarrerin Worbes bereitet diese Feier vor. Es ist eine besondere Art, Gottesdienst zu feiern und sich von Gott stärken und trösten zu lassen.

Am Gründonnerstag (17. April) feiern wir ebenfalls in St. Bernhardt Abendgottesdienst mit Abendmahl. Beginn ist um 19:30 Uhr. An Karfreitag laden wir auf 10:30 Uhr zum Gottesdienst in der Hohenkreuzkirche ein.

Herzliche Einladung zur ökumenischen Osternachtfeier auf der Esslinger Burg. Am Osterfeuer entzünden wir die Osterkerze. Der Posaunenchor Wäldenbronn-Hohenkreuz begleitet den Open-Air-Gottesdienst. Er beginnt um 20:30 Uhr.

Am Ostersonntagmorgen laden wir schon um 5:30 Uhr zur Osternachtfeier in St. Bernhardt ein. Beginn ist am Osterfeuer vor der Kirche. Nach dem Gottesdienst sind alle eingeladen zum Osterfrühstück im Gemeindezentrum St. Bernhardt. Um 8 Uhr beginnt die Auferstehungsfeier mit Posaunenchor auf dem Friedhof St. Bernhardt. Ein Festgottesdienst für die ganze Familie beginnt um 10:30 Uhr in der Hohenkreuzkirche.