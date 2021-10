Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Foto: Grüne

Sie haben mit Ihren Stimmen dafür gesorgt, dass die Grünen hier in Esslingen ein richtig starkes Ergebnis bekommen haben. Und Sie haben auch dafür gestimmt, dass ich Sie als Ihr Bundestagsabgeordneter für Esslingen in Berlin für die nächsten vier Jahre vertreten darf. Diese neue, großartige Aufgabe ist mir eine große Ehre, die ich in Demut und großer Freude antrete. Für dieses mir entgegengebrachte Vertrauen möchte ich Ihnen allen ganz herzlich danken – auch den vielen Menschen im Ortsverband der Grünen in Esslingen und der Region, die mich ständig unterstützt haben und ohne die dies gar nicht möglich wäre! Sie können sich sicher sein, dass ich mich um Ihre und unser aller Anliegen kümmern werde. Echter Klimaschutz, die Modernisierung unseres Landes, gute und zukunftssichere Arbeitsplätze, mehr bezahlbarer, klimafreundlicher Wohnraum, gelebter gesellschaftlicher Zusammenhalt – es gibt viel zu tun. Ich freue mich auf alle Fälle, Sie hier in Esslingen zu treffen und bin sehr auf Ihre Anregungen und Ideen gespannt!