Viel Rückwind für Esslingens Tippelschritte

Etwa 40 Menschen hatten sich eingefunden, um die Überreichung der Petition an OB Zieger zu begleiten. Der 100%ig emissionsneutrale O-Bus wurde im Rahmen des Nachtragshaushalts beschlossen. Die Umweltspur dagegen hat der OB gleich am Anfang der Sitzung von der Tagesordnung genommen und in die Auschüsse verwiesen. Schade! Auch die grossen Ausgaben für die Esslinger Brücken mit ausreichender Breite für viel Autoverkehr kamen fast glatt durch den Gemeinderat. Gegen die Klimakrise wäre mehr Mut wünschenswert gewesen.