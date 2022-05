Foto: ADFC Esslingen

Zweimal musste der ADFC Radbasar ausfallen, würde diesmal jemand kommen?

Ja, die Anbieter:innen kamen und die Interessent:innen auch, so wechselten viele Räder die Besitzer, einfache Geh-Hilfen, historische Kellerschätzchen, feine Tourenräder und Pedelecs aller Arten und Preisklassen. Wer den Termin in Esslingen verpasst hat, hat eine neue Chance am Samstag, 7.5. in Ostfildern.

Infos dazu gibt’s beim ADFC Ostfildern: https://ostfildern.adfc.de/