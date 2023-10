Vetreter:innen für den Klimarat gewählt

Foto: https://klimagerechtigkeit-esslingen.de/

Die Stadt Esslingen richtet aktuell den Klimarat ein, der sie bei der Umsetzung ihrer Klimaschutzziele unterstützt. Der Klimarat setzt sich aus stimmberechtigten Personen aus Wissenschaft, ehrenamtlichen Initiativen zum Klimaschutz, Industrie und Handwerk und weiteren beratenden Mitgliedern zusammen.

Das Bündnis für Klimagerechtigkeit hat in seiner Sitzung am 11.09.23 in einem offenen Wahlverfahren mit deutlicher Mehrheit zwei überzeugende Vertreter:innen gewählt:

Petra Schulz wohnt in Oberesslingen und beschäftigt sich seit 8 Jahren intensiv mit dem Thema Mobilität. Sie ist Vorsitzende des Verkehrsclubs Deutschland e.V., Kreisverband Esslingen und Vorstand des VCD Landesverbands. Durch ihr langjähriges Engagement verfügt sie über ein breit gefächertes Netzwerk und Erfahrung bezüglich kommunalpolitischer Zusammenhänge.

Steffen Petruch ist als Projektmanager für kommunalen Klimaschutz für die Klimaagentur des Landkreises Ludwigsburg tätig und lebt in Esslingen. Sein Spezialgebiet ist die Energie- und Wärmewende. Er überzeugt durch versierte Fachkenntnisse zum gesamten Klimaschutz und seiner Erfahrung in öffentlicher Verwaltung und deren Zusammenspiel mit der Kommunalpolitik.

Das Bündnis Klimagerechtigkeit begrüßt ausdrücklich die Einrichtung des Klimarats, mit dem die öffentlich fachliche Diskussion über Fragen des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung gefördert wird.

https://klimagerechtigkeit-esslingen.de/