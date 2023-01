Vesperkirche 2023

Foto:

„Gemeinsam an einem Tisch“ – das ist das Motto in der Vesperkirche. So wird die Vesperkirche ein Ort der Begegnung für unterschiedliche Menschen: Einsame und solche, die Familie, Freunde und Bekannte haben. Flüchtlinge, Menschen, die in Armut leben oder die aus anderen Gründen „an den Rand“ geraten sind. Menschen in Wohnungsnot und solche, die spüren, dass die Begegnung mit den übrigen Gästen eine Bereicherung ist, die gut tut. Die Vesperkirche kann Armut in Esslingen nicht abschaffen. Vielmehr macht sie darauf aufmerksam und kann Bewusstsein dafür wecken, wo etwas im Argen liegt und wo es Chancen gibt.

Sie sind eingeladen!

2023 gibt es endlich wieder festlich gedeckte Tische, frische Blumen, gefüllte Teller, freundliche Menschen in weißen Schürzen, offene Blicke, erlebbare Gemeinschaft für die verschiedenen Generationen, arm und reich – gemeinsam innehalten in der Mitte des Tages, ein freundlicher Blick, eine ermutigende Geste, satt werden an Leib und Seele.

Die Vesperkirche öffnet ihre Türen vom 29. Januar bis zum 12. Februar 2023 im Neuen Blarer – dem evangelischen Gemeindehaus am Blarerplatz – täglich von 11.30 – 14.30 Uhr (Essensausgabe 12 – 14 Uhr).