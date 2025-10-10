Verpackungssteuer in Esslingen

Foto: Sven Teufel (Text: mit Wiebke Heite BKG)

Natürlich bedeutet so eine Umstellung für die Gastronomie und Verbraucher*innen zunächst eine Veränderung. Doch mit etwas Organisation und Kooperation ist der Aufwand überschaubar – und der Gewinn groß: ein saubereres Stadtbild, geringere Entsorgungskosten und ein deutliches Zeichen für gelebte Nachhaltigkeit.

Esslingen hat das Potenzial, hier voranzugehen. Eine Verpackungssteuer wäre kein Verbot, sondern eine Einladung – zu bewussterem Konsum, zu weniger Müll und zu mehr Verantwortung für unsere gemeinsame Stadt.

Als Organisation, die sich seit Jahren für ein sauberes und nachhaltiges Esslingen einsetzt, wissen wir: Veränderung beginnt oft im Kleinen – aber sie braucht Mut und Zusammenarbeit. Wenn wir an unseren Putzaktionen unterwegs sind, sehen wir immer wieder, wie groß der Anteil an Einwegverpackungen im Stadtbild ist. Kaffeebecher, Schalen, Besteck – vieles landet nicht in der Tonne, sondern auf Gehwegen und Grünflächen.

Darum begrüßen wir die Überlegung, auch in Esslingen eine Verpackungssteuer einzuführen – nach dem erfolgreichen Beispiel aus Tübingen.

nächste Termine:

Samstag, 11.10. Tag der Nachhaltigkeit im Umweltzentrum, Plochingen

Freitag, 17.10. Vesperbänkle-Verkostung

Samstag, 1.11. Film, Musik & Talk zum Film “Glass World” im KoKi in Esslingen

mehr: www.zuzule.net