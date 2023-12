Verlassen uns unsere Mitgeschöpfe ?

Foto: Frank Gottwald via WWF Dtld.

Weihnachten steht vor der Tür – hoffentlich nicht nur eine Zeit von besonders großem Umtrieb, sondern auch für etwas Selbstbesinnung. Dafür gibt es in dieser schwierigen Weltlage viel Anlass – ein weiterer ist dieser Tage noch hinzugekommen:

Die Weltnaturschutzunion IUCN hat im Rahmen der Internationalen Klimakonferenz in Dubai beunruhigende Informationen vorgelegt, nämlich die Aktualisierung der “Internationalen Roten Liste der bedrohten Arten”. Demnach müssen von den fast 160.000 untersuchten Arten inzwischen über 44.000 als bedroht gelten. Arnulf Köhncke, Leiter Artenschutz beim WWF Deutschland sagt: „Wir rasen praktisch ungebremst auf das sechste Massenaussterben der Geschichte zu. Die Natur befindet sich in einer tiefen Krise. Umweltverschmutzung, Lebensraumzerstörung, Überfischung und illegaler Wildtierhandel sind nur einige der Treiber des Artensterbens. Dazu kommt der weltweite Klimawandel, der den Verlust der biologischen Vielfalt zusätzlich beschleunigt.”

Das Besondere daran: Wir Menschen sind dabei gleichzeitig Täter und Opfer! Denn das weltweite Artensterben ist menschengemacht – und raubt uns gleichzeitig die Lebensgrundlagen. Besonders deutlich wird das beim Rückzug vieler Insekten aus unserer Kulturlandschaft: ihr Bestand ging seit den 90er Jahren um etwa 75 Prozent zurück. Dementsprechend verminderte sich die Bestäubungsleistung an den Pflanzen, und Schädlinge können häufiger überhandnehmen, weil die natürlichen Gleichgewichte gestört sind.

Was bräuchte es somit speziell hier in Deutschland, damit bedrohte Arten bei uns nicht vollends aussterben? Gut wären z.B. Renaturierungen von Mooren, Auwäldern und Flusslandschaften.

Was das angeht, so gibt es zum Glück hier bei Esslingen noch das Naturschutzgebiet “Alter Neckar”, sowie Renaturierungsmaßnahmen z.B. am Hainbach und an der Körsch. Wichtig ist aber, dass wir grade hier rund ums Neckartal nun auch aufhören mit dem immer weitergehenden Flächenfraß für Bauprojekte.