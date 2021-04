Verlängerung der Buslinie 109 nach Obertürkheim

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit des BA RSKN

Mit dem lang ersehnten Ende der Baustelle in der Geiselbachstraße endet auch der Busverkehr über Uhlbach zum Obertürkheimer Bahnhof.

Coronabedingt wurde diese Verbindung nicht so angenommen wie in normalen Zeiten. Da die gewohnten Zeiten aber hoffentlich bald wieder kommen, wäre es doch eine schnelle und umweltfreundliche Alternative Richtung Stuttgart, wenn uns auch in Zukunft ein Bus mit unseren Nachbarn verbinden würde.

Daher haben wir eine Online Petition gestartet: http://www.openpetition.de/!nbrlh

Den genauen Text der Petition können Sie dort nachlesen.

Unterstützen Sie Bitte dieses Anliegen und bleiben Sie gesund!