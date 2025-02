Verkehrssicherheit in der Jakobstraße verbessern

Foto: Freie Wähler Esslingen e.V.

Seit Jahren ist die Verkehrssituation in der Jakobstraße in Berkheim problematisch. Zahlreiche Initiativen zur Reduzierung der Gefahrenquellen blieben ohne nachhaltigen Erfolg. Jetzt hat der TSV Berkheim das Thema erneut aufgegriffen. In einem Schreiben an die Verwaltung hat der Verein konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit vorgelegt. Die Freien Wähler unterstützen dieses Anliegen und fordern dringend Maßnahmen, um Kindern und Jugendlichen einen sicheren Weg zu Sport- und Freizeitflächen zu ermöglichen.

In ihrer Anfrage an die Stadtverwaltung bitten die Freien Wähler um Prüfung folgender Punkte: (1.) Wie bewertet die Verwaltung die Vorschläge des TSV Berkheim hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit? (2.) Welche zusätzlichen rechtlichen Möglichkeiten sieht die Stadt, um durch Beschlüsse des Gemeinderats die Verkehrssicherheit zu erhöhen? (3.) Könnte ein Verbot von Lkw- und Wohnmobilparkplätzen durch eine Regelung ersetzt werden, die das Parken nur für Pkw erlaubt? Ein solches Modell wurde in einem Abschnitt der Fritz-Müller-Straße erfolgreich umgesetzt. Und (4.) Ist die Einführung baulicher Maßnahmen wie Bodenwellen oder Straßenverengungen realisierbar, um eine Geschwindigkeitsbegrenzung effektiv durchzusetzen? In vielen europäischen Länder macht man damit sehr gute Erfahrungen.

Die Freien Wähler Stadträte Michael Weinmann und Marco Di Pilla appellieren an die Verwaltung, schnell zu handeln: „Kinder und Jugendliche brauchen sichere Wege. Es ist Zeit, in der Jakobstraße endlich eine pragmatische und schnell umsetzbare Lösung zu finden.